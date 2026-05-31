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Oligo metastatic Cancer: कैंसर सर्जन से समझिए ओलिगो-मेटास्टेटिक कैंसर; जिसने ‘स्टेज-4’ के “खौफ” को एक नई उम्मीद में बदल दिया

Oligo metastatic Cancer: कैंसर का फैलना अब अंतिम स्टेज नहीं! वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉ. निखिल मेहता से जानिए क्या है 'ओलिगो-मेटास्टेटिक कैंसर', जहां कैंसर शरीर में बेहद सीमित (1-5 ट्यूमर) होता है। जानिए कैसे आधुनिक SBRT तकनीक और सकारात्मक सोच से स्टेज-4 के मरीज भी हंसते-खेलते पूरी तरह ठीक हो रहे हैं।

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भारत

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Chitra Badoliya

May 31, 2026

Oligo metastatic Cancer Intermediate Stage Liquid Biopsy Systemic Therapy

क्या Stage-4 कैंसर ठीक हो सकता है?(Photo : AI Generated)

Oligo metastatic Cancer: एक दौर था जब यह माना जाता था कि अगर कैंसर हो गया है तो बचना नामुमकिन है; खासकर तब जब वो बुरी तरह से फैल चुका हो। मेडिकल साइंस में इसे 'स्टेज-4' या एडवांस मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है, जहां डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य मरीज के दर्द को कम करना और उसे कुछ वक्त देना मात्र रह जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेडिकल साइंस ने इस निराशा के बीच एक नई उम्मीद की किरण खोजी है, जिसे 'ओलिगो-मेटास्टेटिक कैंसर' (Oligo metastatic Cancer) कहा जाता है। यह स्टेज 4 (मेटास्टेटिक) कैंसर का सब-क्लास है, जिसे ठीक किया जा सकता है।

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