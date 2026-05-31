Oligo metastatic Cancer: कैंसर सर्जन से समझिए ओलिगो-मेटास्टेटिक कैंसर; जिसने ‘स्टेज-4’ के “खौफ” को एक नई उम्मीद में बदल दिया

Oligo metastatic Cancer: एक दौर था जब यह माना जाता था कि अगर कैंसर हो गया है तो बचना नामुमकिन है; खासकर तब जब वो बुरी तरह से फैल चुका हो। मेडिकल साइंस में इसे 'स्टेज-4' या एडवांस मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है, जहां डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य मरीज के दर्द को कम करना और उसे कुछ वक्त देना मात्र रह जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेडिकल साइंस ने इस निराशा के बीच एक नई उम्मीद की किरण खोजी है, जिसे 'ओलिगो-मेटास्टेटिक कैंसर' (Oligo metastatic Cancer) कहा जाता है। यह स्टेज 4 (मेटास्टेटिक) कैंसर का सब-क्लास है, जिसे ठीक किया जा सकता है।