Polymenorrhea : 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आना नॉर्मल नहीं; गायनोलॉजिस्ट से जानिए कारण, जांच और इलाज

Polymenorrhea : महिलाओं की सेहत और उनके शरीर का आंतरिक संतुलन काफी हद तक उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल (मासिक धर्म चक्र) पर निर्भर करती है। इसे एक सामान्य और स्वस्थ पीरियड साइकिल को शरीर के सुचारू रूप से काम करने का पैमाना माना जाता है। लेकिन जब इस चक्र में जरा सी भी गड़बड़ी होती है, तो यह पूरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ऐसी ही एक बड़ी और चिंताजनक समस्या है एक ही महीने में दो बार पीरियड्स (Two Periods in One Month) का आना।