Obscene dance video viral: महिला डांसर पर रोजगार सहायक ने उड़ाए नोट, Video वायरल होते ही नौकरी से बर्खास्त

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के जनपद पंचायत सोनहत स्थित एक सरकारी स्कूल परिसर में नाचा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें महिला डांसर के ऊपर लोगों ने नोट उड़ाए। इस दौरान एक रोजगार सहायक द्वारा भी नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Obscene dance video viral) हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोजगार सहायक मस्ती करते हुए नोट उड़ा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।