24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Obscene dance video viral: महिला डांसर पर रोजगार सहायक ने उड़ाए नोट, Video वायरल होते ही नौकरी से बर्खास्त

Obscene dance video viral: सरकारी स्कूल परिसर में डांस करने के लिए बुलाई गई थी महिला डांसर, रोजगार सहायक ने जमकर उड़ाए नोट, नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 24, 2026

Obscene dance video viral

Employment assistant fly Rupees on bar dancer (Photo- Video grab)

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के जनपद पंचायत सोनहत स्थित एक सरकारी स्कूल परिसर में नाचा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें महिला डांसर के ऊपर लोगों ने नोट उड़ाए। इस दौरान एक रोजगार सहायक द्वारा भी नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Obscene dance video viral) हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोजगार सहायक मस्ती करते हुए नोट उड़ा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।

सोनहत जनपद अंतर्गत ग्राम पोड़ी का रोजगार सहायक जिंदरसाय सोनवानी ने सोनहत के ही एक सरकारी स्कूल में आयोजित नाचा कार्यक्रम में महिला डांसर पर नोट उड़ाए थे। दरअसल डांसर (Obscene dance video viral) को कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था।

कार्यक्रम में पोड़ी, सोनहत समेत आस-पास के गांवों के लोग डांस देखने आए थे। इस दौरान रोजगार सहायक जिंदर साय ने महिला डांस पर नोट (Obscene dance video viral) उड़ाए। इसका वीडियो मोबाइल पर बनाकर वहां मौजूद लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।

Obscene dance video viral: सीईओ ने नौकरी से किया बर्खास्त

घटना को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत सोनहत द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है, जो एक लोक सेवक के आचरण के सर्वथा विपरीत है और इससे शासन की छवि धूमिल हुई है।

प्रशासन द्वारा पहले संबंधित रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत तत्काल प्रभाव (Obscene dance video viral) से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

अनुशासनहीनता नहीं की जाएगी बर्दाश्त

जनपद पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते समय अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त (Obscene dance video viral) नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

गौरतलब है कि इसके पूर्व गरियाबंद में बार डांसरों का वीडियो बनाने पर एसडीएम को तथा सूरजपुर के कुम्हेली स्थित फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में बार डांसर के अश्लील डांस का पुराना वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी रेंजर व महिला फॉरेस्टर को निलंबित किया गया था।

ये भी पढ़ें

Stunt in car: चौपाटी के पास 8-10 कार में सवार युवाओं ने किया स्टंट, Video वायरल होते ही पुलिस ने 1 दर्जन को पकड़ा
अंबिकापुर
Stunt in car

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 07:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Obscene dance video viral: महिला डांसर पर रोजगार सहायक ने उड़ाए नोट, Video वायरल होते ही नौकरी से बर्खास्त

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG VSK App: सीजी वीएसके एप: कोरिया जिले के 30 फीसदी शिक्षक नेटवर्क से आउट, कैसे लगेगी ऑनलाइन हाजिरी?

CG VSK App
कोरीया

मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस तारीख को शुष्क दिवस घोषित, प्रदेशभर में बंद रहेंगी शराब दुकानें

शराब दुकानें रहेंगी बंद (photo source- Patrika)
कोरीया

Paddy procurement rule changed: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का बदल गया नियम, अब किसानों को करना होगा ये काम

धान खरीदी में गड़बड़ी! तीन केंद्रों में नहीं हुआ ऑनलाइन भौतिक सत्यापन, कलेक्टर की मॉनिटरिंग, फिर भी चूक कैसे?(photo-patrika)
कोरीया

Paddy procurement: धान खरीदी केंद्र प्रभारी को किया गया निलंबित, ऑफिसर बोले- ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त

Paddy procurement
कोरीया

Shri Ram rice mill seal: श्रीराम राइस मिल में प्रशासन ने मारा छापा, 6 हजार 464 बोरी धान गायब, किया गया सील

Shri Ram rice mill seal
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.