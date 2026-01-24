Obscene dance video viral: महिला डांसर पर रोजगार सहायक ने उड़ाए नोट, Video वायरल होते ही नौकरी से बर्खास्त

Employment assistant fly Rupees on bar dancer (Photo- Video grab)
बैकुंठपुर। कोरिया जिले के जनपद पंचायत सोनहत स्थित एक सरकारी स्कूल परिसर में नाचा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें महिला डांसर के ऊपर लोगों ने नोट उड़ाए। इस दौरान एक रोजगार सहायक द्वारा भी नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Obscene dance video viral) हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोजगार सहायक मस्ती करते हुए नोट उड़ा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
सोनहत जनपद अंतर्गत ग्राम पोड़ी का रोजगार सहायक जिंदरसाय सोनवानी ने सोनहत के ही एक सरकारी स्कूल में आयोजित नाचा कार्यक्रम में महिला डांसर पर नोट उड़ाए थे। दरअसल डांसर (Obscene dance video viral) को कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था।
कार्यक्रम में पोड़ी, सोनहत समेत आस-पास के गांवों के लोग डांस देखने आए थे। इस दौरान रोजगार सहायक जिंदर साय ने महिला डांस पर नोट (Obscene dance video viral) उड़ाए। इसका वीडियो मोबाइल पर बनाकर वहां मौजूद लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।
घटना को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत सोनहत द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है, जो एक लोक सेवक के आचरण के सर्वथा विपरीत है और इससे शासन की छवि धूमिल हुई है।
प्रशासन द्वारा पहले संबंधित रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत तत्काल प्रभाव (Obscene dance video viral) से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
जनपद पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते समय अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त (Obscene dance video viral) नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
गौरतलब है कि इसके पूर्व गरियाबंद में बार डांसरों का वीडियो बनाने पर एसडीएम को तथा सूरजपुर के कुम्हेली स्थित फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में बार डांसर के अश्लील डांस का पुराना वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी रेंजर व महिला फॉरेस्टर को निलंबित किया गया था।
