अंबिकापुर

Stunt in car: चौपाटी के पास 8-10 कार में सवार युवाओं ने किया स्टंट, Video वायरल होते ही पुलिस ने 1 दर्जन को पकड़ा

Stunt in car: सरस्वती पूजा के दिन स्कूलों में पहुंचे छात्रों ने शहर में किया स्टंट, पुलिस ने 9 कार किए जब्ता, पुलिस ने 4 दिन पहले ही स्कूल संचालकों की ली थी बैठक

Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 23, 2026

Stunt in car

Youths stunt in car (Photo- Video grab)

अम्बिकापुर. शहर में छात्रों द्वारा कार से स्टंटबाजी (Stunt in car) करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो देख पुलस हरकत में आई और स्टंट करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई। यह वीडियो चौपाटी के पास का है, जिसमें 9 से 10 कारों में सवार युवक खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूली छात्र चलती कारों (Stunt in car) के दोनों दरवाजों पर लटककर स्टंट करते दिख रहे हैं, जो न केवल उनकी जान के लिए बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 कार जब्त कर करीब 1 दर्जन से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया है।

Stunt in car: फेयरवेल और रील पर पहले ही दी गई थी चेतावनी

उल्लेखनीय है कि फेयरवेल पार्टियों के दौरान स्टंटबाजी (Stunt in car), रैश ड्राइविंग और रील बनाने की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरगुजा पुलिस ने 19 जनवरी को स्कूल संचालकों की बैठक ली थी।

बैठक में एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सडक़ या सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट, रील शूट या लापरवाह ड्राइविंग पाए जाने पर वाहन जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि फेयरवेल जीवन का यादगार अवसर है, लेकिन इसे दुर्घटना का कारण नहीं बनने देना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Stunt in car: चौपाटी के पास 8-10 कार में सवार युवाओं ने किया स्टंट, Video वायरल होते ही पुलिस ने 1 दर्जन को पकड़ा

