Stunt in car: चौपाटी के पास 8-10 कार में सवार युवाओं ने किया स्टंट, Video वायरल होते ही पुलिस ने 1 दर्जन को पकड़ा

अम्बिकापुर. शहर में छात्रों द्वारा कार से स्टंटबाजी (Stunt in car) करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो देख पुलस हरकत में आई और स्टंट करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई। यह वीडियो चौपाटी के पास का है, जिसमें 9 से 10 कारों में सवार युवक खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं।