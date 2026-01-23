Drunken Teacher video viral: सरस्वती पूजा के दिन नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, करने लगा नौटंकी, वीडियो वायरल

लखनपुर। बसंत पंचमी के अवसर पर सभी विद्यालयों में माता सरस्वती की पूजा-अर्चना की जाती है। वहीं इस दिन लखनपुर विकासखंड के स्कूल में एक शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल (Drunken Teacher video viral) कर दिया। ग्रामीणों ने उसकी शिकायत अधिकारियों से करते हुए गांव में ग्राम सभा बुलाई। ग्राम सभा में शिक्षक को स्कूल से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।