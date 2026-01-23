Drunken Teacher video viral: सरस्वती पूजा के दिन नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, करने लगा नौटंकी, वीडियो वायरल

Drunken teacher reached in school (Photo- Video grab)
लखनपुर। बसंत पंचमी के अवसर पर सभी विद्यालयों में माता सरस्वती की पूजा-अर्चना की जाती है। वहीं इस दिन लखनपुर विकासखंड के स्कूल में एक शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल (Drunken Teacher video viral) कर दिया। ग्रामीणों ने उसकी शिकायत अधिकारियों से करते हुए गांव में ग्राम सभा बुलाई। ग्राम सभा में शिक्षक को स्कूल से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम गुमगरा खुर्द प्राथमिक शाला जूनापारा का है। गुमगरा खुर्द जूना पारा प्राथमिक शाला में बुद्धेश्वर प्रसाद दास शिक्षक के पद पदस्थ है। सरपंच प्रतिनिधि गुड्डू सिंह सहित अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक बुद्धेश्वर दास (Drunken Teacher video viral) आदतन शराबी है, आए दिन स्कूल में शराब का सेवन कर पहुंचता है।
कई बार समझाइश देने के बावजूद उसकी आदतों में सुधार नहीं हुआ। वह बसंत पंचमी के दिन शराब पीकर पहुंचा व हंगामा करते हुए ग्रामीणों से बहस (Drunken Teacher video viral) करने लगा।
शिक्षक द्वारा शराब पीकर स्कूल (Drunken Teacher video viral) पहुंचने की सूचना पर सरपंच रूपमनियां मरावी जनप्रतिनिधियों के साथ स्कूल पहुंचीं। उन्होंने तत्काल ग्राम सभा बुलाई। इसमें शिक्षक बुद्धेश्वर दास को स्कूल से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
