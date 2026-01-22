BJP leader threat: Video: भाजपा नेता अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार को दी धमकी, कहा- आपके जैसे रोज 5 अधिकारी आते हैं, …बाजा बजा दूंगा…

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर निवासी भाजपा नेता के निवास पर अवैध धान भंडारण की सूचना पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम छापामार कार्रवाई करने गुरुवार की दोपहर पहुंची थी। इस दौरान भाजपा नेता अधिवक्ता ने उन्हें धमकी (BJP leader threat) दी। उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जानकारी लेकर जब्ती बनाइए, वरना मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। आपके जैसे रोज 5 आदमी आते हैं। इतने धान से मैं करोड़पति थोड़ी न बन जाऊंगा, लेकिन बाजा बजा दूंगा, जहां भी रहोगे। भाजपा नेता द्वारा धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।