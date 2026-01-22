BJP leader threat: Video: भाजपा नेता अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार को दी धमकी, कहा- आपके जैसे रोज 5 अधिकारी आते हैं, …बाजा बजा दूंगा…

BJP leader threat Naib Tehsildars (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर निवासी भाजपा नेता के निवास पर अवैध धान भंडारण की सूचना पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम छापामार कार्रवाई करने गुरुवार की दोपहर पहुंची थी। इस दौरान भाजपा नेता अधिवक्ता ने उन्हें धमकी (BJP leader threat) दी। उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जानकारी लेकर जब्ती बनाइए, वरना मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। आपके जैसे रोज 5 आदमी आते हैं। इतने धान से मैं करोड़पति थोड़ी न बन जाऊंगा, लेकिन बाजा बजा दूंगा, जहां भी रहोगे। भाजपा नेता द्वारा धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सीतापुर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष व अधिवक्ता सुनील गुप्ता के निवास पर अवैध धान भंडारण की सूचना प्रशासनिक टीम को मिली थी। सूचनाकर्ता ने बताया कि बुधवार की रात 2 ट्रकों में भरकर अवैध धान भाजपा नेता के यहां पहुंचा हैं। गुरुवार की दोपहर सीतापुर नायब तहसीलदार तुषार मानिक (BJP leader threat) व राजेश यादव के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने भाजपा नेता के निवास पर छापामार कार्रवाई की।
सूचना मिलते ही भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और टीम को धमकी (BJP leader threat) देनी शुरु कर दी। उन्होंने कहा कि कोई भी जानकारी लेकर जब्ती बनाइए, वरना मैं कोर्ट चला जाऊंगा। आपके जैसे 5 आदमी रोज हमारे पास आते हैं। बड़े अधिकारी से लेकर कलेक्टर और आईएएस तक आते हैं। जब फंसते हैं तो हमारे पास ही आते हैं। इस दौरान भाजपा नेता अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते रहे।
भाजपा नेता (BJP leader threat) की बातों को सुनकर नायब तहसीलदार ने उनसे कहा कि ढंग से बात करिए। इस पर भाजपा नेता ने कहा कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो जान-बूझकर यहां आया। शुरु में जब्ती बनाने से भी आपको नहीं रोका, तेल मालिश भी नहीं किया।
फिर भाजपा नेता ने कहा कि मेरा क्या होगा, 2-3 लाख का माल ही जाएगा न। करोड़पति थोड़ी न बन जाऊंगा। लेकिन इस तरह से करोगे तो बाजा बजा दूंगा। चाहे कहीं भी रहो, सिर्फ सीतापुर ही नहीं।
कार्रवाई का विरोध करते हुए भाजपा नेता व अधिवक्ता सुनील गुप्ता ने नायब तहसीलदार से कहा कि आपलोगों से मैंने अपना व्यवहार कभी खराब नहीं किया, लेकिन आज मजबूरी में करना पड़ रहा है। इस दौरान वह कहता रहा कि जब्ती नहीं बनेगा।
कोई नहीं बनाएगा। इस बीच भाजपा नेता (BJP leader threat) ने अधिकारियों को शटर बंद करने की भी कोशिश की। इधर नायब तहसीलदारों ने धान जब्ती की पूरी प्रक्रिया की। जब्त धान करीब 5 लाख का बताया जा रहा है।
