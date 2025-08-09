Drunken teacher video viral: शराब के नशे में चड्डा पहनकर स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक, किताब पर रखा पैर, बोला- डॉक्टर ने रोज पीने कहा है

अंबिकापुर। शराब पीकर स्कूल आना और उल-जुलूल हरकत करना कई शिक्षकों की आदत बन गई है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई व दिमाग पर भी पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला (Drunken teacher video viral) बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम रूपपुर प्राइमरी स्कूल से सामने आया है। यहां पदस्थ प्रधानपाठक शुक्रवार को शराब के नशे में चड्डा पहनकर स्कूल पहुंचा। उसने कुर्सी पर बैठकर टेबल पर पड़े किताबों पर पैर रखा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि डॉक्टर ने हर दिन 100 से 200 ग्राम शराब पीने कहा है, तभी मैं चल पाऊंगा। वीडियो वायरल होने के बाद बीईओ ने डीईओ व कलेक्टर को कार्रवाई करने प्रतिवेदन भेजा है।