Drunken teacher video viral: शराब के नशे में चड्डा पहनकर स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक, किताब पर रखा पैर, बोला- डॉक्टर ने रोज पीने कहा है

अंबिकापुर। शराब पीकर स्कूल आना और उल-जुलूल हरकत करना कई शिक्षकों की आदत बन गई है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई व दिमाग पर भी पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला (Drunken teacher video viral) बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम रूपपुर प्राइमरी स्कूल से सामने आया है। यहां पदस्थ प्रधानपाठक शुक्रवार को शराब के नशे में चड्डा पहनकर स्कूल पहुंचा। उसने कुर्सी पर बैठकर टेबल पर पड़े किताबों पर पैर रखा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि डॉक्टर ने हर दिन 100 से 200 ग्राम शराब पीने कहा है, तभी मैं चल पाऊंगा। वीडियो वायरल होने के बाद बीईओ ने डीईओ व कलेक्टर को कार्रवाई करने प्रतिवेदन भेजा है।
वाड्रफनगर विकासखंड के प्राइमरी स्कूल रूपपुर में शिक्षक मनमोहन सिंह प्रधानपाठक के पद पर पदस्थ है। वह अक्सर शराब के नशे में स्कूल (Drunken teacher video viral) आता है। शुक्रवार को वह बोल बम लिखे भगवा रंग का चड्डा व टी-शर्ट पहनकर स्कूल पहुंच गया। उसने टेबल पर पड़ी किताबों पर पैर रखा।
इसके बाद क्लास में लडख़ड़ाती जबान में बच्चों को पढ़ाया। शराब के नशे में प्रधानपाठक का पढ़ाते व टेबल पर पैर रखकर बैठने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Drunken teacher video viral) हो रहा है।
प्रधानपाठक मनमोहन सिंह से जब शराब पीकर (Drunken teacher video viral) स्कूल आने के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया था। इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने उसे कहा है कि दवा के रूप में हर दिन 100 से 200 ग्राम शराब पिओगे तो चल पाओगे। इसी वजह से पी रहा हूं।
इधर रूपपुर के ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानपाठक पहले भी कई बार शराब पीकर (Drunken teacher video viral) स्कूल आ चुके हैं। उन्होंने इसकी शिकायत भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की है, लेकिन चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। पूर्व में भी 2 बार उन्हें नोटिस दिया जा चुका है। अब तक प्रधानपाठक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
इस संबंध में वाड्रफनगर बीईओ श्याम किशोर जायसवाल का कहना है कि वीडियो (Drunken teacher video viral) सामने आने के बाद प्रधानपाठक को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। यहां से जांच रिपोर्ट डीईओ व कलेक्टर को भेजा गया है, इसमें निलंबन की अनुशंसा की गई है।