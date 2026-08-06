Raipur: लिव-इन रिलेशनशिप का दर्दनाक अंत! फोन पर बोली थी- ‘घर लौटना चाहती हूं’… अगले दिन मिली मौत की खबर

Live-in Relationship Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र स्थित बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में (Live-in Relationship) लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 19 वर्षीय बीएड छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के शरीर और गले पर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया है। छात्रा की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। छात्रा के साथ रह रहे युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है।