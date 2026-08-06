Raipur: लिव-इन रिलेशनशिप का दर्दनाक अंत! फोन पर बोली थी- ‘घर लौटना चाहती हूं’… अगले दिन मिली मौत की खबर

Live-in Relationship Case: लिव-इन रिलेशनशिप का दर्दनाक अंत(photo-patrika)
Live-in Relationship Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र स्थित बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में (Live-in Relationship) लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 19 वर्षीय बीएड छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के शरीर और गले पर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया है। छात्रा की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। छात्रा के साथ रह रहे युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है।
पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान भारती नेताम (19) के रूप में हुई है, जो कांकेर जिले के कोकपुर गांव की रहने वाली थी। वह रायपुर के विकास महाविद्यालय में बीएड की पढ़ाई कर रही थी। पिछले 6-7 महीनों से वह कोंडागांव निवासी और रावतपुरा सरकार महाविद्यालय के छात्र सावंत बघेल के साथ बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी।
मृतका की बड़ी बहन देविका नेताम ने पुलिस को बताया कि सावंत बघेल को भारती पर किसी अन्य युवक के संपर्क में होने का शक था। इसी बात को लेकर वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। देविका के मुताबिक, घटना से एक दिन पहले भारती ने फोन कर बताया था कि उसके साथ फिर मारपीट हुई है और वह घर लौटना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। इस पर देविका ने उसके खाते में ऑनलाइन 3 हजार रुपये भेजे थे।
देविका ने बताया कि 4 अगस्त की रात उन्हें फोन पर सूचना मिली कि भारती को गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद 5 अगस्त को परिजन रायपुर पहुंचे।
पुलिस जांच में मृतका की बाईं आंख के नीचे, गर्दन के पीछे और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। गले पर भी चोट के निशान होने से परिजनों ने मारपीट के बाद गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है।
मृतका की बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मुख्य संदेही सावंत बघेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।
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