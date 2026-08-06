Collector Transfer Order: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 5 राजस्व अधिकारियों का तबादला, लिस्ट जारी

Collector Transfer Order: छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। कलेक्टर तूलिका प्रजापति ने 2 तहसीलदार और 3 नायब तहसीलदारों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा एक तहसीलदार को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रशासन ने अधिकारियों के नए पदस्थापना आदेश जारी करते हुए सभी को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार यह फेरबदल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिससे राजस्व कार्यों में बेहतर संचालन और कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके।