पासपोर्ट दफ्तर का पता बदला! 6 अप्रैल से तेलीबांधा में मिलेगा नया पासपोर्ट सेवा केंद्र, नई सुविधाओं के साथ हाईटेक सेंटर की शुरुआत…

हालांकि, रायपुर के तेलीबांधा में नया पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने जा रहा है, लेकिन डीडी नगर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र अपनी जगह पर यथावत कार्य करता रहेगा। डीडी नगर के कार्यालय से संबंधित सभी काम और प्रक्रिया इसी स्थान पर जारी रहेंगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र का संचालन टीसीएस कंपनी द्वारा किया जाता है, और सभी प्रक्रिया के बाद डीडी नगर के पासपोर्ट दफ्तर से छत्तीसगढ़ पासपोर्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पासपोर्ट स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदकों के घर भेजे जाएंगे।