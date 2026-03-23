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पासपोर्ट दफ्तर का पता बदला! 6 अप्रैल से तेलीबांधा में मिलेगा नया पासपोर्ट सेवा केंद्र, नई सुविधाओं के साथ हाईटेक सेंटर की शुरुआत…

Raipur Passport Office: रायपुर में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र अब 6 अप्रैल से तेलीबांधा में शिफ्ट हो जाएगा। इससे पहले यह सेवा श्याम प्लाजा में संचालित हो रही थी, लेकिन स्थान की सीमितता और सुविधाओं की कमी के कारण इसे स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 23, 2026

पासपोर्ट दफ्तर का पता बदला! 6 अप्रैल से तेलीबांधा में मिलेगा नया पासपोर्ट सेवा केंद्र, नई सुविधाओं के साथ हाईटेक सेंटर की शुरुआत...(photo-patrika)

पासपोर्ट दफ्तर का पता बदला! 6 अप्रैल से तेलीबांधा में मिलेगा नया पासपोर्ट सेवा केंद्र, नई सुविधाओं के साथ हाईटेक सेंटर की शुरुआत...(photo-patrika)

Raipur Passport Office: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र अब 6 अप्रैल से तेलीबांधा में शिफ्ट हो जाएगा। इससे पहले यह सेवा श्याम प्लाजा में संचालित हो रही थी, लेकिन स्थान की सीमितता और सुविधाओं की कमी के कारण इसे स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। नया पासपोर्ट सेवा केंद्र तेलीबांधा स्थित वन हाई स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स के सेकेंड फ्लोर पर बनाया जा रहा है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

Raipur Passport Office: नए पासपोर्ट सेवा केंद्र की विशेषताएं

नए केंद्र में कई नई सुविधाएं होंगी, जिनमें बेहतर पार्किंग व्यवस्था, आरामदायक बैठने की जगह और हाईटेक सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा, वहां के कर्मचारियों को अत्याधुनिक उपकरणों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया में तेजी आएगी। नए केंद्र में नागरिकों को पहले से बेहतर सेवा मिलने की संभावना है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बीएस राणा ने बताया कि 6 अप्रैल से सभी पासपोर्ट संबंधित सेवाएं नए दफ्तर से ही संचालित होंगी। आवेदकों को अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद नए केंद्र पर जाना होगा, जहां उन्हें अपनी आवश्यक सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही, पुराने लंबित आवेदनों का निपटारा भी इसी स्थान पर किया जाएगा।

रायपुर के साथ-साथ अन्य शहरों के लिए भी होगी सुविधा

नया पासपोर्ट सेवा केंद्र केवल रायपुर शहर के लिए ही नहीं, बल्कि भिलाई, बिलासपुर और महासमुंद जैसे आसपास के शहरों के आवेदकों के लिए भी सुविधाजनक साबित होगा। इन क्षेत्रों से आने वाले लोग अब पासपोर्ट सेवा के लिए तेलीबांधा स्थित केंद्र पर आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे उनकी यात्रा में भी आरामदायक अनुभव होगा।

डीडी नगर का पासपोर्ट दफ्तर रहेगा यथावत

हालांकि, रायपुर के तेलीबांधा में नया पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने जा रहा है, लेकिन डीडी नगर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र अपनी जगह पर यथावत कार्य करता रहेगा। डीडी नगर के कार्यालय से संबंधित सभी काम और प्रक्रिया इसी स्थान पर जारी रहेंगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र का संचालन टीसीएस कंपनी द्वारा किया जाता है, और सभी प्रक्रिया के बाद डीडी नगर के पासपोर्ट दफ्तर से छत्तीसगढ़ पासपोर्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पासपोर्ट स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदकों के घर भेजे जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं

नए पासपोर्ट सेवा केंद्र में स्थान परिवर्तन होने के बावजूद आवेदन प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आवेदकों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और उसी के अनुसार वे संबंधित केंद्र पर जाकर अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। पुराने आवेदन और उनके निपटारे की प्रक्रिया भी इसी नए केंद्र से होगी।

निष्कर्ष: नया पासपोर्ट केंद्र और बेहतर सुविधाएं

6 अप्रैल से तेलीबांधा में खुलने जा रहा नया पासपोर्ट सेवा केंद्र, रायपुर और आसपास के शहरों के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। यह नया केंद्र सुविधाजनक, आधुनिक और उच्चतम स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। अब रायपुर में पासपोर्ट सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, तीव्र और हाईटेक प्रक्रिया का अनुभव होगा, जिससे उनके पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया और अधिक आसान हो जाएगी।

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Published on:

23 Mar 2026 02:39 pm

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