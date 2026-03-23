23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में 17 दिनों में पांचवीं बार पकड़ी गई अफीम की खेती, सब्जी बाड़ी में छिपाकर उगाई गई फसल

CG Opium cultivation: छत्तीसगढ़ के प्रदेश में अफीम की अवैध खेती का सिलसिला लगातार जारी है। तमनार के बाद अब रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र के घटगांव में अफीम की खेती पकड़ी गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 23, 2026

छत्तीसगढ़ में 17 दिनों में पांचवीं बार पकड़ी गई अफीम की खेती, सब्जी बाड़ी में छिपाकर उगाई गई फसल(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में 17 दिनों में पांचवीं बार पकड़ी गई अफीम की खेती, सब्जी बाड़ी में छिपाकर उगाई गई फसल(photo-patrika)

CG Opium cultivation: छत्तीसगढ़ के प्रदेश में अफीम की अवैध खेती का सिलसिला लगातार जारी है। तमनार के बाद अब रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र के घटगांव में अफीम की खेती पकड़ी गई है। प्रशासनिक महकमे में हलचल मचने के साथ ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है।

CG Opium cultivation: पिछले 17 दिनों में पांचवीं बार पकड़ी गई अफीम की खेती

जानकारी के अनुसार, 17 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती का यह पांचवां मामला है और बीते दो दिनों के भीतर रायगढ़ जिले में पकड़ा गया यह दूसरा केस है। लैलूंगा थाना क्षेत्र के घटगांव गांव में सब्जियों की बाड़ी के बीच अफीम की खेती छिपाकर की जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

तमनार में भी पकड़ी गई थी अफीम की खेती

इससे पहले तमनार ब्लॉक के आमाघाट क्षेत्र में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक, झारखंड का रहने वाला एक व्यक्ति, मार्शल सांगा, पिछले 10–12 वर्षों से यहां अफीम की खेती कर रहा था। उसने एक किसान से तरबूज और ककड़ी उगाने के लिए खेत लिया था, लेकिन उसकी देखरेख में अफीम की खेती शुरू हुई। मार्शल सांगा, जो पहले झारखंड में भी अफीम की खेती करता था, ने उसी मॉडल को रायगढ़ में अपनाया।

गांववालों में आक्रोश

घटना के बाद घटगांव क्षेत्र के लोग हैरान और परेशान हैं, क्योंकि अफीम की खेती जिस इलाके में की जा रही थी, वहां से एक सशक्त सब्जी की बाड़ी का प्रचार हुआ था। लोग इस अवैध गतिविधि के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पुलिस की जांच और प्रशासन की सजगता

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सब्जियों के बीच छिपाकर उगाई जा रही अफीम की फसल को जब्त किया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और अफीम की खेती के नेटवर्क को नष्ट किया जाएगा। साथ ही, इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन भी सजग है और भविष्य में इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

अफीम की खेती: बढ़ती चिंता और चुनौती

प्रदेश में अफीम की अवैध खेती के लगातार पकड़े जाने से न केवल पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ रही है, बल्कि समाज में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है, ताकि राज्य में अवैध नशे के कारोबार पर काबू पाया जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Mar 2026 01:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में 17 दिनों में पांचवीं बार पकड़ी गई अफीम की खेती, सब्जी बाड़ी में छिपाकर उगाई गई फसल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पासपोर्ट दफ्तर का पता बदला! 6 अप्रैल से तेलीबांधा में मिलेगा नया पासपोर्ट सेवा केंद्र

पासपोर्ट दफ्तर का पता बदला! 6 अप्रैल से तेलीबांधा में मिलेगा नया पासपोर्ट सेवा केंद्र, नई सुविधाओं के साथ हाईटेक सेंटर की शुरुआत...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, 100 मेहमानों की शादी या पार्टी के लिए निगम को देनी होगी सूचना(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के जेलों में गूंज रही जय माता दी! 2,397 बंदियों ने रखा व्रत, रमजान में 130 ने रखा रोजा...

छत्तीसगढ़ के जेलों में गूंज रही जय माता दी! 2,397 बंदियों ने रखा व्रत, रमजान में 130 ने रखा रोजा...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: वंदे भारत ट्रेन में मिला कुछ ऐसा, यात्रियों के उड़ गए होश…

CG News: वंदे भारत ट्रेन में मिला कुछ ऐसा, यात्रियों के उड़ गए होश...
रायपुर

1069 खिलाड़ी, 10 दिन और कई खेल! रायपुर में सजेगा ट्राइबल गेम्स का मंच

Khelo India National Tribal Games 2026: 1069 खिलाड़ी, 10 दिन और कई खेल! रायपुर में सजेगा ट्राइबल गेम्स का मंच, छत्तीसगढ़ के 200 खिलाड़ी होंगे शामिल(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.