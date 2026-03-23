छत्तीसगढ़ में 17 दिनों में पांचवीं बार पकड़ी गई अफीम की खेती, सब्जी बाड़ी में छिपाकर उगाई गई फसल(photo-patrika)
CG Opium cultivation: छत्तीसगढ़ के प्रदेश में अफीम की अवैध खेती का सिलसिला लगातार जारी है। तमनार के बाद अब रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र के घटगांव में अफीम की खेती पकड़ी गई है। प्रशासनिक महकमे में हलचल मचने के साथ ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, 17 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती का यह पांचवां मामला है और बीते दो दिनों के भीतर रायगढ़ जिले में पकड़ा गया यह दूसरा केस है। लैलूंगा थाना क्षेत्र के घटगांव गांव में सब्जियों की बाड़ी के बीच अफीम की खेती छिपाकर की जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
इससे पहले तमनार ब्लॉक के आमाघाट क्षेत्र में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक, झारखंड का रहने वाला एक व्यक्ति, मार्शल सांगा, पिछले 10–12 वर्षों से यहां अफीम की खेती कर रहा था। उसने एक किसान से तरबूज और ककड़ी उगाने के लिए खेत लिया था, लेकिन उसकी देखरेख में अफीम की खेती शुरू हुई। मार्शल सांगा, जो पहले झारखंड में भी अफीम की खेती करता था, ने उसी मॉडल को रायगढ़ में अपनाया।
घटना के बाद घटगांव क्षेत्र के लोग हैरान और परेशान हैं, क्योंकि अफीम की खेती जिस इलाके में की जा रही थी, वहां से एक सशक्त सब्जी की बाड़ी का प्रचार हुआ था। लोग इस अवैध गतिविधि के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सब्जियों के बीच छिपाकर उगाई जा रही अफीम की फसल को जब्त किया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और अफीम की खेती के नेटवर्क को नष्ट किया जाएगा। साथ ही, इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन भी सजग है और भविष्य में इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
प्रदेश में अफीम की अवैध खेती के लगातार पकड़े जाने से न केवल पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ रही है, बल्कि समाज में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है, ताकि राज्य में अवैध नशे के कारोबार पर काबू पाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग