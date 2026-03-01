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Breaking News: 12वीं हिंदी परीक्षा रद्द, पेपर लीक की आशंका के बाद बड़ा फैसला… अब इस दिन होगा एग्जाम

Breaking News: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 14 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी...

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रायपुर

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Khyati Parihar

Mar 23, 2026

Board Exam

Board Exam (Image-Freepik)

Breaking News: छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 14 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी, लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका के चलते इसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

मंडल के आधिकारिक आदेश के अनुसार अब यह परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र और समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को पहले जैसी व्यवस्था में दोबारा परीक्षा देनी होगी।

प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका

दरअसल, परीक्षा के दिन और उससे पहले सोशल मीडिया व व्हाट्सऐप ग्रुपों में कुछ प्रश्नों के वायरल होने की खबरें सामने आईं। छात्र संगठन NSUI ने भी दावा किया था कि परीक्षा से पहले पेपर से जुड़े सवाल लीक हो गए थे। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंडल ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए, जिससे पेपर लीक की आशंका और मजबूत हुई। इसके बाद परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे रद्द करने का निर्णय लिया गया। मंडल ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और परीक्षा की शुचिता सर्वोपरि है।

एफआईआर दर्ज

इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस और साइबर सेल अब मामले की गहन जांच में जुटी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रश्नपत्र लीक कैसे हुआ और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है।

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

इधर, इस मुद्दे को लेकर छात्र संगठनों में नाराजगी भी देखने को मिली। NSUI ने मंडल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन का कहना है कि ऐसी घटनाएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। मंडल ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और नई परीक्षा तिथि के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें। साथ ही, सभी आधिकारिक सूचनाएं मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिन्हें समय-समय पर जांचते रहने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

23 Mar 2026 07:30 pm

Published on:

23 Mar 2026 07:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Breaking News: 12वीं हिंदी परीक्षा रद्द, पेपर लीक की आशंका के बाद बड़ा फैसला… अब इस दिन होगा एग्जाम

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