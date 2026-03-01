Breaking News: 12वीं हिंदी परीक्षा रद्द, पेपर लीक की आशंका के बाद बड़ा फैसला… अब इस दिन होगा एग्जाम

दरअसल, परीक्षा के दिन और उससे पहले सोशल मीडिया व व्हाट्सऐप ग्रुपों में कुछ प्रश्नों के वायरल होने की खबरें सामने आईं। छात्र संगठन NSUI ने भी दावा किया था कि परीक्षा से पहले पेपर से जुड़े सवाल लीक हो गए थे। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंडल ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए, जिससे पेपर लीक की आशंका और मजबूत हुई। इसके बाद परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे रद्द करने का निर्णय लिया गया। मंडल ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और परीक्षा की शुचिता सर्वोपरि है।