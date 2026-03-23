CG Vidhansabha: पहली बार आत्मसमर्पित नक्सलियों ने देखी सदन की कार्यवाही, सदन में लगा, गलत जानकारी देने का आरोप

विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के भी तीखे तेवर देखने को मिला। भुगतान को लेकर विधायक लता उसेंडी ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को घेरा। एक बार तो परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने दूसरे प्रश्न का ही जवाब नहीं सके। मंत्री दयाल दास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े, राजेश अग्रवाल, लखनलाल देवांगन, रामविचार नेताम और गजेंद्र यादव भी पक्ष और विपक्ष के सवालों से घिरे। इसके अलावा सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के आरोपों को लेकर भी तीखे तेवर दिखाए। एसआईआर और मनरेगा जैसे मुद्दों पर विधायक अजय चंद्राकर के तीखे तेवर देखने को मिले। इसके अलावा ऐसे कई मौके भी आए, जो विपक्ष ने गड़बडि़यों का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष ने उनके पांच साल के कार्यकाल को याद दिलाकर तीखा पलटवार किया।

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