CG News: वंदे भारत ट्रेन में मिला कुछ ऐसा, यात्रियों के उड़ गए होश...

तीसरी कार्रवाई पंडरी इलाके की है। उरकुरा रोड पास चेकिंग पाॅइंट में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान कार ओडी 15 एए 0680 को रोका गया। उसमें कीर्तन खर्सेल, मोहनपुर यादव, आकाश शिंदे, गायत्री कलेत तथा प्रदीप जैन सवार थे। कार की तलाशी लेने पर 42 किलोग्राम गांजा, नकद 1 लाख बरामद हुआ। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक् एक्ट का केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

चौाथी कार्रवाई डीडी नगर इलाके में हुई। पुलिस ने ओजस अस्पताल के पीछे खाली मैदान से दो युवकों को पकड़ा। दोनों ने अपना नाम गोपाल आशुदानी उर्फ सोमू और आलोक दुबे उर्फ शुभम बताया। आरोपियों के पास से 500 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट नाइट्रोसन 10 बरामद हुई। इसकी कीमत 2 लाख बताई गई है।