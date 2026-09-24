Railway Crossing Close: 29 सितंबर की रात से बंद होगा रायपुर का ये रेलवे फाटक, नई लाइन में काम जारी

Railway Crossing: रेलवे प्रशासन की ओर से मांढर-उरकुरा स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक क्रमांक 414 पर जरूरी तकनीकी कार्य किया जाएगा। इसके चलते उरकुरा रेलवे फाटक से होने वाला सड़क आवागमन अस्थायी रूप से बंद रहेगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, 29 सितंबर की रात 10 बजे से समपार फाटक को बंद किया जाएगा। यहां नई रेलवे लाइन में चेक रेल लगाने का काम किया जाना है। यह कार्य पूरा होने तक फाटक से सड़क यातायात बंद रहेगा। रेलवे के अनुसार, कार्य सामान्य परिस्थितियों में 30 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे तक पूरा होने की संभावना है।