रायपुर से अंबिकापुर-वाराणसी और पटना के बीच जल्द शुरू हो सकती है फ्लाइट, DGCA को भेजा प्रस्ताव, जानिए क्या होगा किराया

उक्त एयरक्राफ्ट को यात्रियों की संख्या को देखते हुए शुरूआत में सप्ताह में दो दिन और उसके बाद विस्तार करने की योजना बनाई गई है। ट्रैवल्स संचालकों ने बताया कि विटंर सीजन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। इस दौरान फ्लाइटों के शेड्यूल और नई फ्लाइटों के लिए विमानन कंपनियों की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टॉफी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि पटना, रांची, मुंबई, भुवनेश्वर और पुणे लिए नई फ्लाइट के संचालन को लेकर कवायद चल रही है। विटंर सीजन शुरू होने के पहले अधिकारिक रूप से इसकी घोषणा होगी।