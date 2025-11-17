Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

गुजरात में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल PM मोदी बोले- छत्तीसगढ़ राज्य का कायाकल्प कर रहे CM साय

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तारीफ करते हुए कहा कि वे खुद जनजातीय समाज से हैं और अब वे राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 17, 2025

गुजरात में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल PM मोदी बोले- छत्तीसगढ़ राज्य का कायाकल्प कर रहे CM साय(photo-patrika)

गुजरात में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल PM मोदी बोले- छत्तीसगढ़ राज्य का कायाकल्प कर रहे CM साय(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तारीफ करते हुए कहा कि वे खुद जनजातीय समाज से हैं और अब वे राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं।

CG News: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सम्मान समूचे छत्तीसगढ़ की जनता का मनोबल बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र को आधार बनाकर जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन से राज्य में जनजातीय सशक्तिकरण क्षेत्रों में उल्लेखनीय गति प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का है, जिन्होंने विकास के रास्ते पर राज्य को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित कर रही है, चाहे वह रोजगार हो, स्टार्टअप हों, खेल हो या सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की पहल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 10:09 am

Published on:

17 Nov 2025 09:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गुजरात में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल PM मोदी बोले- छत्तीसगढ़ राज्य का कायाकल्प कर रहे CM साय

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Fraud News: स्किल डेवलपमेंट स्कीम की आड़ में ठगी! 7 लाख वसूले, 5.40 लाख लौटाने का एग्रीमेंट भी टूटा…

CG Fraud News: स्किल डेवलपमेंट स्कीम की आड़ में ठगी! 7 लाख वसूले, 5.40 लाख लौटाने का एग्रीमेंट भी टूटा...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: एस्केलेटर और रोटेटरी का काम शुरू! शास्त्री चौक पर रात में सात घंटे वनवे, गुढ़ियारी में भी रूट बदले…

CG News: एस्केलेटर और रोटेटरी का काम शुरू!शास्त्री चौक पर रात में सात घंटे वनवे, गुढ़ियारी में भी रूट बदले...(photo-patrika)
रायपुर

CG Liquor Scam: 3200 करोड़ शराब घोटाला! अनवर की जमानत पर सुनवाई आज, पिछली दो याचिकाएँ खारिज…

CG Liquor Scam: 3200 करोड़ शराब घोटाला! अनवर की जमानत पर सुनवाई आज, पिछली दो याचिकाएँ खारिज...(photo-patrika)
रायपुर

CG Crime News: महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, चाकू की नोक पर स्टूडेंट्स से लूट…

CG Crime News: महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, चाकू की नोक पर स्टूडेंट्स से लूट...(photo-AI)
रायपुर

Sports Meet: छत्तीसगढ़ को लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.