गुजरात में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल PM मोदी बोले- छत्तीसगढ़ राज्य का कायाकल्प कर रहे CM साय(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तारीफ करते हुए कहा कि वे खुद जनजातीय समाज से हैं और अब वे राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सम्मान समूचे छत्तीसगढ़ की जनता का मनोबल बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र को आधार बनाकर जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन से राज्य में जनजातीय सशक्तिकरण क्षेत्रों में उल्लेखनीय गति प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का है, जिन्होंने विकास के रास्ते पर राज्य को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित कर रही है, चाहे वह रोजगार हो, स्टार्टअप हों, खेल हो या सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की पहल।
