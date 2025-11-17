गुजरात में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल PM मोदी बोले- छत्तीसगढ़ राज्य का कायाकल्प कर रहे CM साय

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तारीफ करते हुए कहा कि वे खुद जनजातीय समाज से हैं और अब वे राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं।