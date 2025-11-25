Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur NIT Chaupati: तीसरे दिन भी नहीं खुले ताले! चौपाटी अभी भी बंद, महापौर के पास न्याय मांगने पहुंचे वेंडर

Raipur NIT Chaupati: रायपुर साइंस कॉलेज मैदान के पास से आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट की गई चौपाटी सोमवार को तीसरे दिन भी बंद रही।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 25, 2025

Raipur NIT Chaupati: तीसरे दिन भी नहीं खुले ताले! चौपाटी अभी भी बंद, महापौर के पास न्याय मांगने पहुंचे वेंडर(phot-patrika)

Raipur NIT Chaupati: छत्तीसगढ़ के रायपुर साइंस कॉलेज मैदान के पास से आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट की गई चौपाटी सोमवार को तीसरे दिन भी बंद रही। ओवरब्रिज के पास कोई व्यवस्था नहीं होने और दुकाने बंद होने से आर्थिक नुकसान होने पर वेंडर महापौर के पास न्याय मांगने पहुंचे।

Raipur NIT Chaupati: शिफ्ट होने के तीसरे दिन भी नहीं खुले दुकानों के ताले

सोमवार को महापौर मीनल चौबे से मिलकर उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। महापौर ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी कंपनी का एग्रीमेंट मेसर्स हरिकिशन होटल एंड रिसोर्ट के साथ हुआ है, उसका पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करेंगी।

महापौर ने वेंडरों को समझाया कि स्मार्ट सिटी या नगर निगम से उनका किसी तरह से अनुबंध नहीं है। फिर भी चूंकि वे शहर के नागरिक हैं इसलिए हर संभव मदद करेंगे। सभी वेंडर चौपाटी संचालक के किराएदार हैं। महापौर ने उन्हें कारोबार शुरू करने का सुझाव दिया। साथ ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निगम के साथ मिलकर आमानाका आरओबी के पास वेंडर जोन में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा व्यवस्था जैसी व्यवस्था तेजी से कराने को कहा।

नेता प्रतिपक्ष ने न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया

दुकानदारों ने नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी से भी मुलाकात कर अपनी समस्याओं को अवगत कराया। नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि गलत तरीके से एक अच्छी खासी यूथ हब फूड जोन को चौपट किया गया। सड़क से सदन तक प्रभावितों की आवाज उठाएंगे।

यूथ हब चौपाटी हटाए जाने को लेकर पूर्व महापौर एजाज़ ढेबर और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी सहित अन्य सदस्यों के साथ डिप्टी सीएम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को उनके निवास में ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की कि चौपाटी हटाने की पूरी प्रक्रिया की जांच हो और जिमेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जाए।

पूर्व महापौर ने डिप्टी सीएम से कहा- राजनीतिक दबाव में हुई कार्रवाई

डिप्टी सीएम को बताया कि ड्राइंग डिज़ाइन और अनुमति वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकृत किया तो फिर विधायक मूणत किस आधार पर अवैध बताकर राजनीतिक दबाव में बेदखल कराया। सैकड़ों परिवारों की रोज़ी-रोटी पर संकट पैदा कर दिया है। ढेबर ने आरोप लगाया कि बूढ़ापारा की चौपाटी के पास गर्ल्स स्कूल और शिक्षण संस्थान है, उसे क्यों खोला जा रहा है। यह दोहरा मापदंड है।

ढेबर ने गुढिय़ारी क्षेत्र में 16 करोड़ की पाइपलाइन का भी मुद्दा उठाया, जिसे ’’बिना पानी की उपलब्धता जांचे’’ बिछा दिया गया और उस पाइप लाइन में पानी नहीं पहुंच रहा। इस दौरान निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने मंत्री साव से वार्ड विकास के लिए हर वार्ड को 50 लाख देने उनकी घोषणा को याद दिलाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 09:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur NIT Chaupati: तीसरे दिन भी नहीं खुले ताले! चौपाटी अभी भी बंद, महापौर के पास न्याय मांगने पहुंचे वेंडर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

27 से एक माह तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डायवर्ट रहेगा रूट, जानें स्काई वॉक की खासियत…

27 से एक माह तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डायवर्ट रहेगा रूट, जानें स्काई वॉक की खासियत...(photo-patrika)
रायपुर

SIR के लिए मतदाताओं को नई फोटो देना अनिवार्य नहीं, आयोग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश…

SIR के लिए मतदाताओं को नई फोटो देना अनिवार्य नहीं, आयोग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश...(photo-patrika)
रायपुर

यात्रियों से लूट : एयरपोर्ट में सस्ती टैक्सी पर रोक, महंगी को खुली छूट

यात्रियों से लूट : एयरपोर्ट में सस्ती टैक्सी पर रोक, महंगी को खुली छूट
रायपुर

Dharmendra Passed Away: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति, सीएम साय ने जताया दुःख

Dharmendra Passed Away : दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति, सीएम साय ने जताया दुःख
रायपुर

चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश…

चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.