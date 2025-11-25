Raipur NIT Chaupati: तीसरे दिन भी नहीं खुले ताले! चौपाटी अभी भी बंद, महापौर के पास न्याय मांगने पहुंचे वेंडर(phot-patrika)
Raipur NIT Chaupati: छत्तीसगढ़ के रायपुर साइंस कॉलेज मैदान के पास से आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट की गई चौपाटी सोमवार को तीसरे दिन भी बंद रही। ओवरब्रिज के पास कोई व्यवस्था नहीं होने और दुकाने बंद होने से आर्थिक नुकसान होने पर वेंडर महापौर के पास न्याय मांगने पहुंचे।
सोमवार को महापौर मीनल चौबे से मिलकर उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। महापौर ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी कंपनी का एग्रीमेंट मेसर्स हरिकिशन होटल एंड रिसोर्ट के साथ हुआ है, उसका पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करेंगी।
महापौर ने वेंडरों को समझाया कि स्मार्ट सिटी या नगर निगम से उनका किसी तरह से अनुबंध नहीं है। फिर भी चूंकि वे शहर के नागरिक हैं इसलिए हर संभव मदद करेंगे। सभी वेंडर चौपाटी संचालक के किराएदार हैं। महापौर ने उन्हें कारोबार शुरू करने का सुझाव दिया। साथ ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निगम के साथ मिलकर आमानाका आरओबी के पास वेंडर जोन में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा व्यवस्था जैसी व्यवस्था तेजी से कराने को कहा।
दुकानदारों ने नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी से भी मुलाकात कर अपनी समस्याओं को अवगत कराया। नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि गलत तरीके से एक अच्छी खासी यूथ हब फूड जोन को चौपट किया गया। सड़क से सदन तक प्रभावितों की आवाज उठाएंगे।
यूथ हब चौपाटी हटाए जाने को लेकर पूर्व महापौर एजाज़ ढेबर और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी सहित अन्य सदस्यों के साथ डिप्टी सीएम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को उनके निवास में ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की कि चौपाटी हटाने की पूरी प्रक्रिया की जांच हो और जिमेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जाए।
डिप्टी सीएम को बताया कि ड्राइंग डिज़ाइन और अनुमति वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकृत किया तो फिर विधायक मूणत किस आधार पर अवैध बताकर राजनीतिक दबाव में बेदखल कराया। सैकड़ों परिवारों की रोज़ी-रोटी पर संकट पैदा कर दिया है। ढेबर ने आरोप लगाया कि बूढ़ापारा की चौपाटी के पास गर्ल्स स्कूल और शिक्षण संस्थान है, उसे क्यों खोला जा रहा है। यह दोहरा मापदंड है।
ढेबर ने गुढिय़ारी क्षेत्र में 16 करोड़ की पाइपलाइन का भी मुद्दा उठाया, जिसे ’’बिना पानी की उपलब्धता जांचे’’ बिछा दिया गया और उस पाइप लाइन में पानी नहीं पहुंच रहा। इस दौरान निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने मंत्री साव से वार्ड विकास के लिए हर वार्ड को 50 लाख देने उनकी घोषणा को याद दिलाया।
