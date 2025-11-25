Raipur NIT Chaupati: तीसरे दिन भी नहीं खुले ताले! चौपाटी अभी भी बंद, महापौर के पास न्याय मांगने पहुंचे वेंडर

महापौर ने वेंडरों को समझाया कि स्मार्ट सिटी या नगर निगम से उनका किसी तरह से अनुबंध नहीं है। फिर भी चूंकि वे शहर के नागरिक हैं इसलिए हर संभव मदद करेंगे। सभी वेंडर चौपाटी संचालक के किराएदार हैं। महापौर ने उन्हें कारोबार शुरू करने का सुझाव दिया। साथ ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निगम के साथ मिलकर आमानाका आरओबी के पास वेंडर जोन में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा व्यवस्था जैसी व्यवस्था तेजी से कराने को कहा।