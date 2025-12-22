CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर, छुट्टी के लिए करना होगा आनलाइन आवेदन, जल्द लागू होगा नियम

मंत्रालय इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर (Photo Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अब अपने अवकाश आवेदन e-HRMS पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत करें।
यह निर्देश कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा जारी आदेश क्रमांक 8393स्था/प्र.अ./लोस्थागांति/2025 के तहत दिया गया है। निर्देशानुसार, 01 जनवरी 2026 से सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश केवल ऑनलाइन स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से ही मंजूर किए जाएंगे। विभाग ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है और अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को इस प्रणाली के उपयोग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दें।
ओकेश चन्द्रवंशी, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर ने बताया कि इस कदम से अवकाश प्रबंधन में पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेगी। यह आदेश सभी परिक्षेत्रीय, मण्डलीय और खण्ड स्तर के अधिकारियों को प्रेषित किया गया है।
