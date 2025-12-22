CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर, छुट्टी के लिए करना होगा आनलाइन आवेदन, जल्द लागू होगा नियम

यह निर्देश कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा जारी आदेश क्रमांक 8393स्था/प्र.अ./लोस्थागांति/2025 के तहत दिया गया है। निर्देशानुसार, 01 जनवरी 2026 से सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश केवल ऑनलाइन स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से ही मंजूर किए जाएंगे। विभाग ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है और अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को इस प्रणाली के उपयोग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दें।