CG Truck Accident: ट्रक की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा, देखें

संजीवनी हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्र में सड़क पार करने वाले राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही के चलते यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इससे पहले भी इस मार्ग पर लापरवाही और ओवरस्पीडिंग के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा उपायों में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।