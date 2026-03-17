Congress Protest: पूर्व CM बघेल बोले- मोदी का नाम पनौती रख देना चाहिए.. मनरेगा, गैस, महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा घेराव

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने अफीम की खेती को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा कि पुलिस के नाक के नीचे से अफीम की खेती की जा रही है। वहीं खुलासे होने पर सरकार ने मजबूरी में करवाई कर रही है। इसके अलावा प्रदेश में धान की खरीद में हज़ारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेशी आ गए हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल रहे हो। कड़वे शब्द हमें भी आता है। हम हर चीज की राजनीति नहीं करते हैं। इजराइल अमेरिका, ईरान युद्ध को लेकर कहा कि अगर अभी अटल बिहारी की सरकार होती तो अमेरिका की बात नहीं सुनती। राहुल गांधी बार बार सरकार को चेता रही है। सचिन पायलट ने दावा किया है ढाई साल बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।