17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Congress Protest: पूर्व CM बघेल बोले- मोदी का नाम पनौती रख देना चाहिए.. मनरेगा, गैस, महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा घेराव

Congress Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम, गैस, महंगाई, रोजगार समेत अन्य मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। इस दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 17, 2026

congress protest in raipur

कांग्रेस का विधानसभा घेराव ( Photo - Patrika )

Congress Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम सहित स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा घेराव से पहले कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर एकजुट होकर सरकार पर हमला बोला। घेराव से पहले भारत माता चौक पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई विधायक, पूर्व मंत्री सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा।

Congress Protest: मोदी सरकार पर बोला हमला

केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आज देश में आम आदमी को गैस सिलेंडर तक नहीं मिल रहा है और कीमतें ढाई हजार रुपये तक पहुंच गई हैं। 56 इंच की बात करने वाली सरकार आज किसानों को डीएपी खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल हो रही है। ऐसे में मोदी का नाम पनौती रख देना चाहिए।

रोजगार, महंगाई और गरीबों के अधिकारों को लेकर भी भूपेश बघेल ने कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को रोजगार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया, जबकि वर्तमान सरकार इन अधिकारों को कमजोर करने में लगी है।

गरीबों के अधिकार को किया खत्म

उन्होंने कहा कि “गरीबों के मूलभूत अधिकारों को खत्म किया जा रहा है और उनके मुंह से निवाला छीनने का काम किया जा रहा है। मनरेगा जैसी योजना को कमजोर कर दिया गया है।” भूपेश बघेल ने आगे कहा कि मोदी का नाम पनौती रख देना चाहिए। पहली बार पहलगाम गए तो आम लोगों की हत्या हो गई। इजरायल गए तो विश्व युद्ध शुरू हो गया।

सचिन पयलट बोले- पुलिस की नाक के नीचे से की जा रही अफीम की खेती

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने अफीम की खेती को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा कि पुलिस के नाक के नीचे से अफीम की खेती की जा रही है। वहीं खुलासे होने पर सरकार ने मजबूरी में करवाई कर रही है। इसके अलावा प्रदेश में धान की खरीद में हज़ारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेशी आ गए हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल रहे हो। कड़वे शब्द हमें भी आता है। हम हर चीज की राजनीति नहीं करते हैं। इजराइल अमेरिका, ईरान युद्ध को लेकर कहा कि अगर अभी अटल बिहारी की सरकार होती तो अमेरिका की बात नहीं सुनती। राहुल गांधी बार बार सरकार को चेता रही है। सचिन पायलट ने दावा किया है ढाई साल बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।

इन मार्गों से करें सफर

-पंडरी की ओर से आने-जाने वाले शांतिनगर से मधु पिल्ले चौक होकर आईजी ऑफिस गली से शंकर नगर की ओर आवागमन करें।

-आनंद नगर चौक से कैनाल रोड होकर पंडरी की ओर आने-जाने वाले आनंद नगर चौक- भगत सिंह चौक- आंबेडकर चौक-ऑक्सीजोन होते हुए आवागमन कर सकेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Mar 2026 03:54 pm

Published on:

17 Mar 2026 03:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Congress Protest: पूर्व CM बघेल बोले- मोदी का नाम पनौती रख देना चाहिए.. मनरेगा, गैस, महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा घेराव

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Indian Railway: यात्री ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कहा, ली है सेवा, इसलिए वापस करेंगे पैसे

Indian Railway: यात्री ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कहा, ली है सेवा, इसलिए वापस करेंगे पैसे
रायपुर

CG Truck Accident: ट्रक की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा, देखें

CG News: रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा, ट्रेन कटकर आरक्षक की मौत
रायपुर

धर्म परिवर्तन मामले में पास्टर अरेस्ट

धर्म परिवर्तन मामले में पास्टर गिरफ्तार (photo source- Patrika)
रायपुर

LPG Cylinder: 63 लाख PNG उपभोक्ताओं को झटका, नहीं मिलेंगे LPG के सिलेंडर, कनेक्शन भी करना होगा सरेंडर

LPG Cylinder crisis in chhattisgarh
रायपुर

CG Students Protest: आंधी-तूफान में भी रातभर डटे रहे डीएलएड अभ्यर्थी, 85 दिनों से आंदोलन जारी

डीएलएड अभ्यर्थियों का हौसला (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.