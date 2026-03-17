CG Vyapam: व्यापम ने जारी किया पांच प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन, जानें महत्वपूर्ण तारीख

प्री एमसीए प्रवेश परीक्षा-2026 के आवेदन जारी हैं। अभ्यर्थी 24 मार्च शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 25 से 27 मार्च तक कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 7 मई को संभावित है। परीक्षा रायपुर जिले में ही होगी। एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन अभ्यर्थी 27 मार्च तक ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 28 से 30 मार्च तक किए जा सकेंगे। परीक्षा 14 मई को संभावित है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा - 2026 के आवेदन 10 अप्रैल शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 11 से 13 अप्रैल तक कर सकेंगे। परीक्षा 21 मई को संभावित है। परीक्षा रायपुर में ही होगी।