Indian Railway: यात्री ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कहा, ली है सेवा, इसलिए वापस करेंगे पैसे

इसके बाद जब वह वापस विशाखापट्टनम पहुंचा तो देखा कि आईआरसीटीसी ने उसके पैसे ऑनलाइन वापस कर दिए। जिसके बाद यात्री ने रेलवे को मेल कर पैसे वापस करने की बात कही। यह पूरा मामला 9 मार्च को दुर्ग स्टेशन में हुआ। विशाखापट्टनम निवासी यात्री पीएसडी प्रसाद ने 9 से 11 मार्च दो दिन के लिए दो विश्राम कक्ष बुक किए, उसके लिए 5385 रुपए का भुगतान किया। 9 मार्च को वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रात लगभग 10.30 बजे दुर्ग स्टेशन पहुंचा। दुर्ग स्टेशन पर वाणिज्य विभाग के रेल कर्मियों ने मदद की उन्हें दो कमरे दिए, क्योंकि उनका लेनदेन आईडी सिस्टम में दिखा रहा था।