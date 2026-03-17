CG Crime: जेल में भिड़े हिस्ट्रीशीटर, रक्सैल गैंग ने दो युवकों को मारा चाकू, पथराव के बीच तनाव का माहौल

कालीबाड़ी के गांधी नगर में रविवार की रात करीब 9 बजे अभिषेक सोनी उर्फ कार्तिक अपने मौसेरे भाई श्रवण तांडी और समीर बघेल के साथ धनराज किराना स्टोर के पास बैठे थे। इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया के समर्थक विक्रम बघेल, अभिषेक गुप्ता, अभिषेक बघेल उर्फ जादू और मोहित निहाल व अन्य पहुंचे। गाली-गलौज करते हुए हत्या के इरादे से उन पर चाकू से हमला कर दिया। अभिषेक, समीर को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। अभिषेक की बहन गुड्डी बघेल उसे बचाने पहुंची, तो उसे भी चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया।