4.30 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य, फिर भी केंद्रों में नहीं पहुंच रहे किसान, जानिए क्या है वजह?

धान खरीदी की तैयारियों के बीच सबसे खास बात यह है कि 12 नवंबर तक जिले के किसी भी किसान ने धान बेचने के लिए टोकन नहीं कटवाया था। प्रशासन ने 10 नवंबर से ही टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बावजूद किसान अभी खरीदी केंद्रों से दूरी बनाए हुए हैं। दरअसल, इस साल मानसून में देरी के कारण धान की कटाई का काम भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा दीपावली के चलते भी कई किसान अभी खेती-किसानी के काम में व्यस्त हैं। यही वजह है कि किसान फिलहाल धान बेचने के बजाय कटाई और मिंजाई पूरी करने पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 20 नवंबर के बीच किसान टोकन कटवाने के लिए पहुंचना शुरू करेंगे।