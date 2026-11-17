Jashpur Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई बार नशे में वाहन चलाने की वजह से सड़क हादसे होते हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इसी बीच जशपुर जिले के पत्थलगांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार और अनियंत्रित अर्टिगा कार ने जमकर उत्पात मचाया। कार ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि कई लोग बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।