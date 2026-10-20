Hindu Yuva Ekta Manch: विजयादशमी पर अंबिकापुर में हिंदू युवा एकता मंच ने निकाली विशाल शोभायात्रा, संबलपुर के कलाकारों ने किया प्रदर्शन

अंबिकापुर। दशहरा पर्व पर हिंदू युवा एकता मंच द्वारा अंबिकापुर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा शहर के कला केंद्र मैदान से निकल कर गांधी चौक होते हुए घड़ी चौक से देवीगंज रोड होते हुए समलाया मंदिर पहुंची। यहां पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद भस्म होली खेली जाएगी। भस्म होली खेलने के बाद शोभायात्रा (Vijya Dashami Rally) मां महामाया मंदिर पहुंचेगी। यहां भव्य आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारे के प्रसाद वितरण के बाद शोभायात्रा का समापन किया जाएगा।