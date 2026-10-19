शराब के नशे में रातभर पड़े रहे ASI और आरक्षक, लावारिस पड़ी थी इंसास राइफल, दुर्ग से कैदी को शिफ्ट करने पहुंचे थे अंबिकापुर

Drunken ASI and Constable Video Viral: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिसकर्मियों से जुड़ा एक मामला सामने आया है। शहर के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास दुर्ग जिले में पदस्थ एक एएसआई और आरक्षक कथित तौर पर शराब के नशे में धुत हालत में पड़े मिले। दोनों पुलिसकर्मी दुर्ग से एक कैदी को लेकर अंबिकापुर जेल में शिफ्ट करने आए थे। इस दौरान उनकी इंसास राइफल लावारिस हालत में मिली। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है।