Balrampur Murder: पत्नी के चरित्र पर था शक, कह रही थी बेटे को भी साथ ले जाऊंगी, पति ने मार डाला, बच्चा हो गया अनाथ

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक ने 16 अक्टूबर को चरित्र पर शंका और 2 वर्षीय बेटे को साथ ले जाने की जिद की वजह से अपनी पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या (Husband murdered wife) कर दी थी। उप सरपंच की सूचना पर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर छानबीन की। पता चला कि घटना दिवस पत्नी मोबाइल पर किसी और से बातचीत कर रही थी तथा बेटे को भी साथ ले जाने की जिद पर अड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को दूसरे दिन गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि उनका 2 वर्षीय बेटा अनाथ हो गया।