Surguja Accident: नाश्ता करने उतरा ड्राइवर, लुढक़कर दूसरे होटल के जलते भट्ठे तक पहुंचा पेट्रोल-डीजल टैंकर, दबा बुलेट, मची अफरा-तफरी, See Video

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डांडग़ांव में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दरअसल पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर (Tanker accident) का चालक रायपुर से अंबिकापुर की ओर आने के दौरान डांडग़ांव में नाश्ता करने एक होटल में घुसा। इसी दौरान टैंकर बैक होकर लुढकते हुए करीब 200 मीटर दूर दूसरे होटल के जलते भट्ठे तक पहुंच गया। इस दौरान एक बुलेट वाहन भी दब गया। यह देख होटल के कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने तत्काल भट्ठे की आग को बुझाया। सूचना मिलते ही उदयपुर पुलिस व अदाणी कोल माइंस से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को पूरी तरह से बुझाया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया।