Ambikapur News: सिर पर घास लेकर लौट रही महिला का हाईटेंशन तार से हाथ कटकर अलग, कम हाइट पर झूल रहा था वायर

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक महिला खेत से घास काटकर घर लौट रही थी। उसने सिर पर घास की गठरी रखी थी। इसी दौरान उसका दाहिना हाथ हाईटेंशन तार (Woman hand cut due to current) की चपेट में आ गया और पंजा कटकर अलग हो गया। करंट से महिला की हालत भी गंभीर है। उसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से रेफर किए जाने के बाद परिजनों द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है। यहां महिला का इलाज जारी है। इधर क्षेत्रवासियों ने इसे विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही माना है। उनका कहना है कि 11 हजार केवी का तार कम हाइट पर झूल रहा है, जिसकी चपेट में आसानी से कोई भी आ सकता है।