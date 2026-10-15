Surguja News: फसल बचाने लगाया करंट प्रवाहित तार, फंसकर युवक की मौत, घंटों नहीं मिला शव वाहन, पहुंचीं नपं अध्यक्ष

लखनपुर। जंगली सुअरों से फसल को बचाने एक व्यक्ति ने खेत के आस-पास करंट प्रवाहित तार लगा रखा था। इसकी चपेट में आकर एक युवक की मौत (Death due to current) हो गई। युवक का शव लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएम के बाद पड़ा हुआ था। परिजनों को शव घर तक ले जाने घंटों शव वाहन का इंतजार करना पड़ा। इस घटना से अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष अस्पताल पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने बीएमओ को निर्देशित किया।