Ambikapur Bulldozer Action: बांकी नहर की जमीन पर कब्जा कर बनाए 200 बिल्डिंग और मकान, 60 को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त

अंबिकापुर। शहर के दरिमा मोड़ के पास से गुजरी बांकी माइनर नहर के दोनों ओर की जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर बड़े-बड़े बिल्डिंग और मकान खड़े कर दिए गए हैं। रसूखदारों समेत अन्य लोगों द्वारा शासकीय जमीन (Bulldozer action) पर कब्जे का खेल लंबे समय से खेला गया, लेकिन इस दौरान तक सिंचाई विभाग की ओर से कार्रवाई की पहल नहीं की गई। नहर के दोनों ओर बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर लिए जाने का मामला सामने आने के बाद विभाग की नींद टूटी और 13 अक्टूबर को टीम कार्रवाई करने पहुंची। पिछले 3 दिनों से कार्रवाई जारी। नहर के सेंटर प्वाइंट से दोनों ओर 10-10 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरु की गई। विभागीय अधिकारियों ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान बवाल की भी स्थिति निर्मित हुई, लेकिन विभाग अतिक्रमण हटाने में कामयाब रही।