Ambikapur News: कायाकल्प योजना के तहत जिस अस्पताल ने छत्तीसगढ़ में लहराया था परचम, निरीक्षण में फेल, सीएमएचओ ने मांगा जवाब

सीएमएचओ कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार 13 अक्टूबर को जिला स्तरीय टीम ने अस्पताल का कायाकल्प असेसमेंट किया था। इस दौरान निर्धारित चेकलिस्ट के अनुरूप आवश्यक तैयारियों का अभाव पाया गया। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट का पृथक्करण एवं प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण तथा साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। नोटिस (Notice to Medical Officer) में इन कमियों को स्वास्थ्य संस्था के निर्धारित गुणवत्ता मानकों और कायाकल्प कार्यक्रम के उद्देश्यों के विपरीत बताया गया है। सीएमएचओ ने इसे संस्था स्तर पर गंभीरता की कमी माना है।