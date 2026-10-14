Urvashi Rautela: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला कल अंबिकापुर में, अक्षरा सिंह भी आएंगीं, दोनों रास डांडिया में होंगीं शामिल

अंबिकापुर। शारदीय नवरात्र के अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और भोजपुरी एक्ट्रेस व सिंगर अक्षरा सिंह (Bhojpuri Singer Akshara Singh) अंबिकापुर आएंगीं। वे शहर के निजी होटल में आयोजित रास डांडिया कार्यक्रम में शामिल होंगीं। दोनों अभिनेत्रियों की झलक पाने को लेकर शहरवासियों में उत्सुकता बनी हुई है। उर्वशी रौतेला 15 अक्टूबर को अंबिकापुर पहुंचेंगी और शाम 7 बजे से कार्यक्रम में शामिल होकर डांडिया करेंगीं। वहीं अक्षरा सिंह 16 अक्टूबर को शहर में आएंगीं और शाम को रास डांडिया कार्यक्रम में अपने नृत्य व गायन का प्रदर्शन करेंगीं। बता दें कि इससे पूर्व भी नवरात्र के अवसर पर कई मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्रियां अंबिकापुर में आ चुकी हैं।