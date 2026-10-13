Ambikapur News: पहले रसोइये पर फेंका गर्म खाना, फिर गार्ड को किया बंद, प्लेस ऑफ सेफ्टी से फरार हुए 6 बालक

अंबिकापुर के कन्या परिसर मार्ग पर बाल संप्रेक्षण गृह और प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित हैं। इन संस्थानों से पहले भी अपचारी बालकों के फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फरवरी में प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी बालक गार्ड पर हमला करने के बाद फरार हुए थे। इनमें से पांच को पकड़ा गया था। जून में बाल संप्रेक्षण गृह से 11 बालक खिड़की उखाड़कर भाग निकले थे, जिनमें से दो को बाद में वापस लाया गया। जुलाई में भी 13 अपचारी बालक पुराना दरवाजा तोड़कर फरार हुए थे, जिनमें से दो पकड़े गए थे। इसके अलावा, प्लेस ऑफ सेफ्टी से तीन बालकों के शौचालय का रोशनदान तोड़कर भागने की घटना भी सामने आई थी। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से संस्थानों की निगरानी, सुरक्षा इंतजाम और कर्मचारियों की तैनाती पर सवाल उठते रहे हैं।