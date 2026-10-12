Python Surgery: स्नेकमैन ने ‘इंडियन रॉक पाइथन’ को अंबिकापुर से पहुंचाया बिलासपुर, डॉक्टरों ने 3 घंटे की सर्जरी, निकाला ट्यूमर

अंबिकापुर. स्नेक मैन के नाम से सरगुजा में विख्यात सत्यम द्विवेदी (Snake man Satyam Dwivedi) द्वारा पिछले दिनों एक विशाल भारतीय अजगर (इंडियन रॉक पाइथन) का रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद उन्हें पता चला कि अजगर के मुंह में ट्यूमर है, इससे उसकी जान जा सकती है। डॉक्टरों के परामर्श के बाद उन्होंने तत्काल पहल करते हुए उसका ऑपरेशन कराने की ठान ली। वे खुद उसे अंबिकापुर से लेकर बिलासपुर तक पहुंचे। यहां 3 घंटे तक डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया और उसकी जान बचा ली। बता दें कि उसकी हालत पर निगरानी रखी जा रही है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा।