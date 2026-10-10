अंबिकापुर के विश्वविद्यालय में प्रशासनिक टकराव, कुलपति बोले- निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते कुलसचिव

विश्वविद्यालय को नए विकसित हो रहे परिसर ग्राम भकुरा में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि, नए परिसर में भी कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव बताया जा रहा है। अंबिकापुर से भकुरा स्थित विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए सुगम आवागमन की व्यवस्था नहीं है। रामानुजगंज रोड से गांव के रास्ते विश्वविद्यालय तक जाने वाली कच्ची सड़क का निर्माण भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा परिसर में कई भवन अधूरे पड़े हैं। इन समस्याओं के कारण विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिसर में सुविधाओं के विस्तार और अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करना विश्वविद्यालय की प्रमुख जरूरतों में शामिल है।