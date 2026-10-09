Surguja Road Accident: सडक़ हादसे में 2 चचेरे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत, सडक़ पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में दो अलग-अलग सडक़ हादसों (Road Accident in Surguja) में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर क्षेत्र में खड़े ट्रेलर में बाइक टकराने पर 2 चचेरे भाइयों की जान चली गई। वहीं सूरजपुर जिले के लटोरी क्षेत्र में दादा का इलाज कराने अस्पताल जा रहा बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके दादा घायल हैं। दोनों मामलों में 3 लोगों की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है।