Elephants in Surguja: 12 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, 2 मकान तोड़े, रौंद डाली फसल, मिलने पहुंचे मंत्री राजेश अग्रवाल

उदयपुर। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत 26 हाथियों (Elephants in Udaypur) के 2 दल ने क्षेत्र में उत्पात मचा रखा है। हाथी घर तोडऩे के अलावा फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 14 हाथियों का एक दल सतीमुड़ा जंगल जबकि 12 हाथियों का दूसरा दल अभी भी करमकठरा जंगल में डटा हुआ है। इसी बीच गुरुवार की रात 12 हाथियों के दल ने ग्राम महेशपुर और मानपुर क्षेत्र में 2 ग्रामीणों के घर तोड़ दिए। वहीं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में किसानों की धान सहित अन्य फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर रायपुर से लौटने के क्रम में शुक्रवार को मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रभावित गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और पीडि़तों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए।