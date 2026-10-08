Surajpur Double Murder Case: पत्नी-बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिली तो भावुक हो गया प्रधान आरक्षक, परिजन बोले- फैसले से हम संतुष्ट

सूरजपुर। सूरजुपर दोहरा हत्याकांड (Double Murder) मामले में करीब 2 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने प्रधान आरक्षक की पत्नी व 11 वर्षीय बेटी की हत्या के 3 दोषियों को जहां फांसी की सजा सुनाई, वहीं एक को उम्रकैद की सजा दी। कोर्ट का फैसला आते ही प्रधान आरक्षक के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने पटाखे फोडक़र खुशी का इजहार किया। कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधान आरक्षक भावुक हो गया। उसने कहा कि अब जाकर पत्नी व बेटी की आत्मा को शांति मिली होगी। इधर प्रधान आरक्षक के भाई ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, हमें इसी फैसले की उम्मीद थी।