Ambikapur News: जेएनयू में छात्राओं ने कांग्रेस सांसद पर लगाया कथित यौन उत्पीड़न का आरोप, BJP महिला मोर्चा ने घेरा कांग्रेस दफ्तर

अंबिकापुर. जेएनयू में मणिपुर के कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल कोइजम पर छात्राओं के साथ कथित यौन दुव्र्यवहार का आरोप लगा है। इसके बाद से देशभर में बवाल मचा हुआ है। इसके विरोध में भाजपा सरगुजा महिला मोर्चा (BJP Mahila Morcha Surguja) के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस सांसद के खिलाफ जमकर नारे लगाए। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े के नेतृत्व में कार्यकर्ता गांधी चौक पर एकत्र हुए, जहां सभा के माध्यम से पदाधिकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया और मामले में निष्पक्ष जांच एवं उचित कार्रवाई की मांग की।