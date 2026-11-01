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1 नवंबर 2000, को छत्तीसगढ़ राज्य बना इससे पहले यह मध्य प्रदेश का हिसा हुआ करता था। यह भारत का 26वा राज्य है। हर साल १ नवंबर को छत्तीसगढ़ सरकर अपना राज्योत्सव मानती है।
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