1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राज्योत्सव

1 नवंबर 2000, को छत्तीसगढ़ राज्य बना इससे पहले यह मध्य प्रदेश का हिसा हुआ करता था। यह भारत का 26वा राज्य है। हर साल १ नवंबर को छत्तीसगढ़ सरकर अपना राज्योत्सव मानती है।

CG Rajyotsav: 36 विभूतियों को राज्योत्सव में नवाजा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान से

रायपुर

CG Rajyotsav

Rajyotsav 2026: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में जिला मुख्यालयों में ये होंगे मुख्य अतिथि, लिस्ट देखें

रायपुर

Rajyotsav 2026

रायपुर

खराब व्यवस्था के कारण जिला स्तरीय राज्योत्सव में नहीं जुटी भीड़, खाली रहीं अधिकांश कुर्सियां

बालोद

प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य का 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके तहत मंगलवार को जिला मुख्यालय के स्व. सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन जिला प्रशासन ने किया।

बालोद

Latest Hindi News

CHL: मैनपाट टाइटंस बनी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की पहली चैंपियन

रायपुर

रायपुर

स्कूलों में AI टूल्स के इस्तेमाल पर घिरा Google, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

विदेश

विदेश

भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कैसी होगी? रफ्तार, सीटों और यात्रियों की सुविधाओं की पूरी जानकारी

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

280 विश्वविद्यालय, लाखों छात्र और फिर भी बदहाल उच्च शिक्षा, पाकिस्तान में क्या है संकट की वजह?

विदेश

विदेश

54 अदालतें, एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा… राजस्थान में बनेगा हाईटेक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ओम बिरला ने किया शिलान्यास

कोटा

कोटा

Top Stories

1

Jodhpur News: सरपंच चुनाव में मतपत्र चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, दो मतदान अधिकारी गिरफ्तार, गांव में तनाव

2

Anuppur Crime: पत्नी के शव को घसीटकर कमरे में ले गया, रातभर साथ में सोया, सुबह बच्चों के साथ पहुंची मां… तो मिटा चुका था खून के निशान

3

भरतपुर के पूर्व विधायक की बेटी का 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम! पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सबूतों के साथ की कार्रवाई की मांग

4

नसीरुद्दीन शाह के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर परेश रावल ने कसा तंज, बोले- ‘सबको हक है अपनी बात कहने का’

5

नीला ड्रम कांड में नया मोड़, सौरभ के भाई को कार से कुचलने की कोशिश, राहुल ने मुस्कान पक्ष पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप

More in Trending News

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special

Bastar Special Story: न सेलिब्रिटी ट्रेंड, न मॉडर्न लाइफस्टाइल… बस्तर के जंगलों में सदियों से पक रहा प्रकृति का Vegan स्वाद

Bastar Special Story
Patrika Special News

Guest Editor: मरीजों की मजबूरी से शुरू हुई मुहिम, अब हजारों का बनी सहारा

Guest Editor
रायपुर

Guest Editor: 10 गांवों की महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, बेटियों की पढ़ाई भी संवारी

Guest Editor
रायपुर

Crime: महंगे शौक की कीमत अपराधी बन चुका रहे युवा, गैंगस्टर बना रहे मोहरा

Crime World
Patrika Special News

Scholarships: 60 से 300 रुपए महीने की छात्रवृत्ति! इतनी कम राशि कि फॉर्म भरने से भी कतरा रहे विद्यार्थी

Student scholarship
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.