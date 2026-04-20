Jaipur Terror Link: लश्कर आतंकी खरगोश ने जयपुर में की शादी, फर्जी पासपोर्ट से भागा विदेश; ऐसे हुआ खुलासा

सूत्रों के मुताबिक, कश्मीर में सक्रिय रहने के दौरान उसने एक ओवर ग्राउंड वर्कर के परिवार से संपर्क किया और बाद में जयपुर आकर उसकी बेटी से शादी कर ली। इस शादी के जरिए उसे स्थानीय दस्तावेज जुटाने में मदद मिली। इन्हीं कागजों के आधार पर उसने सज्जाद नाम से फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाया और भारत से बाहर निकलने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि वह पहले इंडोनेशिया पहुंचा और वहां से एक और फर्जी पहचान बनाकर खाड़ी देशों की ओर निकल गया। वर्तमान में उसके सऊदी अरब में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है।