Rajasthan Politics : संगठन महामंत्री अजेय कुमार का संदेश, बैनर-पोस्टर पर मेरी तस्वीर नहीं लगाएं, जानें क्यों?

Ajaey Kumar : भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नैरेटिव नहीं बनना चाहिए, जिससे सरकार या संगठन की छवि प्रभावित हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणियों से बचने और संगठन व सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की नसीहत दी। नियुक्ति के बाद पहली बार शनिवार को जयपुर प्रवास पर पहुंचे अजेय कुमार ने मोतीडूंगरी गणेशजी के दर्शन के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक ली। उन्होंने कहा कि संगठन की असली ताकत बूथ इकाइयों में है। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता मंचासीन रहे।