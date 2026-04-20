एमपीपीएससी का पोर्टल ठप, राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा में बड़ा अड़ंगा

MPPSC- मप्र लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी इंदौर की सबसे अहम परीक्षाओं में बड़ा अड़ंगा आ गया है। एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा 2026 में दिक्कत आ रही है। आयोग की वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी आ गई है जिसने इन अहम परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले दो दिन से एमपीपीएससी का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसके कारण उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बुरी बात तो यह है कि गड़बड़ी के कारण परेशान अ​भ्यर्थियों को कोई स्पष्ट जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। आयोग के अनुसार, सर्वर पर अधिक लोड आने से समस्या हुई।