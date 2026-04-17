इंदौर में ‘सुपर कॉरिडोर’ पर काम शुरू, मेट्रो स्टेशन में पार्किंग की समस्या खत्म !

Indore Metro: मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर के मेट्रो स्टेशनों पर अब पार्किंग की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बाद आखिरकार इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) और नगर निगम ने मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन आवंटित कर दी है। इसके साथ ही सुपर कॉरिडोर पर स्टेशन के पास पार्किंग निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। अब तक हालात यह थे कि मेट्रो स्टेशन पर केवल दोपहिया वाहन ही किसी तरह खड़े हो पा रहे थे।