अब नेता की ‘पत्नी’,’मां-बहन’ को नहीं मिलेगा टिकट, कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका

बैठक में यह फैसला लिया गया कि महिला कांग्रेस की प्रदेश इकाई की पदाधिकारी को अलग- अलग जिले का प्रभारी बनाया जाएगा। उनके लिए यह आवश्यक होगा कि अपने प्रभार वाले जिले में हर महीने के 30 दिन में से 10 दिन का समय बिताएं। ये प्रभारी जिला अध्यक्ष पद के लिए तीनतीन नाम की पैनल बनाकर अनुशंसा करेंगे। उसमें से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही महिला कांग्रेस की ओर से अब विधानसभा क्षेत्र के महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। बैठक में महिला कांग्रेस की प्रभारी ममता चंद्राकर, इंदौर संभाग की प्रभारी उषा नायडू, प्रदेश कांग्रेस के संगठन मंत्री संजय कामले और पूर्व मंत्री सुखदेव पासी भी मौजूद थे।