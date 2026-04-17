जल्द होंगी राजनीतिक नियुक्तियां, इस बड़े नेता के करीबी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, नाम तय!

नाम के आते ही बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि सुदर्शन गुप्ता के नाम का लगभग सभी विधायकों के साथ कई नेताओं ने समर्थन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी चाहते हैं कि गुप्ता को उपकृत किया जाए। कमलनाथ सरकार को गिराने के दौरान सिंधिया समर्थक विधायकों को बेंगलूरु ले जाने और संभालने की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। इसके अलावा वे संगठन के हर पैमाने पर फिट बैठे। अनुभवी होने के साथ सबको साथ में लेने की कला आती है।