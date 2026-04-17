IRCTC का ‘6 रात 7 दिन’ का पैकेज, करें लद्दाख, नेपाल और साउथ की सैर, देखें डिटेल

IRCTC Tour Package: गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आइआरसीटीसी) खास टूर पैकेज लेकर आया है। इस बार पैकेज में लद्दाख की वादियों से लेकर नेपाल की धार्मिक यात्रा और दक्षिण भारत के खूबसूरत हिल स्टेशनों तक का सफर शामिल किया गया है। आइआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो तरह के विकल्प दिए हैं। एक बाय एयर और दूसरा ट्रेन के माध्यम से। यात्री अपनी पसंद और बजट के अनुसार पैकेज चुन सकते हैं। साथ ही गर्मी की छुट्टियों को एंज्वॉय कर सकते हैं।